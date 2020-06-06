Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19

Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах. Запуганное животное болело чаще и дольше, чем крыса, которая не подвергалась стрессу. "Стресс тратит твои гормоны стресса, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета, и человек тяжелее болеет", – пояснил Мясников.

В период, когда ученые лишь работают над созданием вакцины от COVID-19, надеяться можно только на собственный иммунитет, отметил Мясников. Это отсутствие излишнего веса, отсутствие вредных привычек, закаливание и физические упражнения, а также меры личной профилактики: социальная дистанция, ношение маски и перчаток. Мясников также развеял мифы о том, что от заражения коронавиурсной инфекцией помогает вдыхание паров водки или курение.