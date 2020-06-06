"Рома" готова выкупить трансфер Смоллинга у "Манчестер Юнайтед"

Защитник футбольной сборной Англии Крис Смоллинг, похоже, не вернется в "Манчестер Юнайтед". Руководители арендовавшей его итальянской "Ромы" вполне довольны оборонцем и предложили не только продлить аренду, но и в дальнейшем выкупить трансферный лист футболиста.

"Рома" предложила "МЮ" продлить аренду 30-летнего англичанина еще на год за 3 млн евро, как это было и в минувшем сезоне, а также включить в сделку опцию обязательного выкупа за 14 млн евро, сообщает издание Football Italia. Таким образом, англичане заработают 20 млн евро, хотя изначально просили за Смоллинга 25 миллионов.