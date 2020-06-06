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6 июня 202015:25

"Марио – странный". Балотелли разочаровал руководство "Брешии"

dailymail.co.uk

Марио Балотелли покидает итальянскую "Брешию" и будет с помощью агентов заниматься поисками новой команды. Информацию об этом подтвердил президент клуба Массимо Челлино, который также заявил, что темнокожий форвард "разочаровал всех нас", но, возможно, "он и сам расстроен".

"Марио – странный парень, — цитирует Челлино Football Italia. – Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Это не особенно отличается от того, что он уже делал за всю свою карьеру. Он просто немного неуправляемый. Его контракт автоматически аннулировался бы в случае вылета в Серию "В", так что, учитывая наш статус, в следующем сезоне он будет свободным агентом".

"Я стараюсь избегать разного рода исков, но дело Балотелли было раздуто до такой степени, что там вообще нет никакого футбола и мало о чем можно говорить. Бывший тренер разрешал ему опаздывать, проводить тренировки в низком темпе. Мы разочарованы", — сказал босс "Брешии".

При этом Челлино отказывается признаваться в том, что клуб пиарился на контракте Балотелли: "Мы не подписывали его, чтобы просто привлечь внимание прессы. Мы действительно полагали, что он может внести весомый вклад в игру. Я думал, что он сможет создать что-то новое для себя в "Брешии", потому что он мне нравится. Но мы разочарованы в нем".

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