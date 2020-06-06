Ситуация с коронавирусом в Дагестане улучшилась

Ситуация с коронавирусом в Дагестане изменилась в лучшую сторону, однако республика далека от возвращения в спокойный формат жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 24" глава Минздрава отметил и ответственность граждан, которые изменили отношение к карантинным мероприятиям. "Дагестан пока далек от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни, социальной активности", – сказал Мурашко. По его словам, для борьбы с распространением инфекции в Дагестане были развернуты госпитали, началось строительство трех медицинских корпусов для пациентов с инфекционными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы отправил Дагестану в помощь в борьбе с COVID-19 два десятка грузовиков с гуманитарной помощью. Это средства защиты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы и 1800 медицинских кроватей для стационаров. Груз с 13 фут уже распределен по крупным стационарам. Глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов выразил благодарность московским коллегам и отметил активное взаимодействие с ними и другими федеральными коллегами с самого начала распространения пандемии.