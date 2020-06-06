Радость для изнуренных карантином сердец и мозгов: на Красной площади открылся книжный фестиваль

В Москве начал работу единственный в период коронавируса фестиваль — книжный — "Красная площадь". На каких условиях его разрешили провести и удается ли их соблюдать?

Скромный бюстик Достоевского - талисман и символ книжного клуба — ждал этой минуты с конца марта. У самых стен Кремля, под курантами Спасской башни, вновь шелестят страницы, а на брусчатке главной площади снова, не мешая друг другу, умещаются целые миры и вселенные - фантастические и вполне реальные: прошлое и будущее, настоящее, романтика и драма, война и мир.

"В нынешнем контексте писатели, как лекари, врачеватели изнуренных карантином сердец и мозгов", — считает писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.



Для всех посетителей фестиваль начинается с медицинских процедур — температуру измеряют сначала вручную, а потом — еще раз — тепловизором.

Атмосфера — почти камерная. По рекомендации Роспотребнадзора организаторы ограничили количество гостей — за три дня фестиваль смогут посетить не более восемнадцати тысяч человек. Каждый должен получить бесплатный пропуск на сайте - его выдают на два часа.

"С книгами возвращается нормальная жизнь в нашей стране. Вспоминаются слова Иосифа Бродского, что свобода дана для того, чтобы ходить в библиотеку", — сказал Сергей Нарышкин, председатель совета фонда "История Отечества", председатель Российского исторического общества.

Бумажные книги, яркие обложки — новинки и классика, запах — тот самый — по всему этому и правда соскучились. Эмоции приходится сдерживать. Некоторые книжные полки, где совсем свежее и актуальное, и сами по себе — предупреждение.

Этот сигнал — санитарная пауза. Стенды прекращают работу, посетителей просят отойти подальше, начинается обработка. Пол, стены, столы - все протирается дезинфицирующим раствором. И так — каждые сорок минут.

Фестиваль одновременно идет еще в Интернете: юные участники литературной премии имени Пушкина за церемонией награждения победителей следят с экранов своих компьютеров — так безопаснее.

На каждой лекции, встрече с читателями, презентации на этом фестивале, конечно, очень немного зрителей. Организаторы намеренно устанавливают мало стульев, и между ними соблюдается дистанция минимум в полтора-два метра. Но зато каждое мероприятие в режиме онлайн с помощью видеокамер транслируется в Интернет.

Глаза горят, кажется, у всех - и у писателей, и у читателей — они наконец-то увидели друга друга.

"Так важно было сказать: ребята, мы потихоньку начинаем возвращаться к нормальной жизни. Мы начинаем с Красной площади и даем знак всей стране, что да, мы еще в пандемии, но аккуратно начинаем из нее выходить", — отметил Владимир Григорьев, заместитель руководителя Федерального агентства оп печати и массовым коммуникациям.

В программе фестиваля, как всегда, самое злободневное, в том числе в день рождения великого русского поэта - лекция "Болдинский карантин Александра Сергеевича Пушкина".