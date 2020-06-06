В Крекшине задержали неадекватного угонщика

В подмосковном Крекшине задержали неадекватного москвича. 50-летний мужчина бегал по Республиканском переулку, бил автомобили. Наконец ему удалось открыть дверь припаркованного "Форда". Вышвырнув водителя на улицу, задержанный сел за руль, попытался переехать законного владельца на его же машине и скрылся.

Полицейские обнаружили угнанный "Форд" в поселении Десеневском. Против жителя столицы было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем.

Пострадавший – 24-летний молодой человек – обратился к медикам. Получив медицинскую помощь, юноша отправился домой, передает ТАСС.