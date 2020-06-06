"Мы вместе": в Грозном волонтеры привезли врачам партию СИЗов

Новую партию средств индивидуальной защиты получили врачи в Грозном, сообщает канал "Россия 24". В рамках акции "Мы вместе" активисты доставили в Республиканский центр имени Аймани Кадыровой специальные костюмы, маски, перчатки и очки.

Помощь медикам - один из приоритетов работы волонтерского штаба. Проект стартовал в конце марта. Он направлен на поддержку пожилых, маломобильных граждан и врачей во время пандемии.

Ранее сообщалось, что активисты ОНФ и МГЕР начали массовые экологические акции по всей стране. В течение года волонтеры проведут около 30 акций по разбору стихийных городских свалок. Первые из них уже состоялись в подмосковной Шатуре, а также в Туле и Тамбове. Из-за коронавируса пришлось работать в СИЗ.