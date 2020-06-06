6 июня 202023:15

Дортмундская "Боруссия" минимально переиграла "Герту" в бундеслиге

EPA

В матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" на поле домашней арены "Сигнал Идуна Парк" обыграла берлинскую "Герту" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 57-й минуте забил Эмре Джан, которому ассистировал Юлиан Брандт.

"Боруссия" одержала четвертую победу в последних пяти встречах и с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Герта" расположилась на девятой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре бундеслиги "черно-желтые" 13 июня на выезде сыграют с "Фортуной", а столичная команда в тот же день примет "Айтрахт".

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Сейчас

18:22

Новак: спрос на нефть восстанавливается, но рынок все еще хрупок

14:52

В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская

14:34

Путин: российская культура доказала свою жизнеспособность

12:10

Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений COVID-19

11:02

Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

08:46

ЧП в Норильске: ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

06:58

Глава Минздрава призвал россиян продолжать носить маски

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы": Путин поддержал лозунг Пушкина

"Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы": Путин поддержал лозунг Пушкина

3 часа назад
Мишустин подписал постановление о возврате билетов на несостоявшиеся из-за ЧС мероприятия

Мишустин подписал постановление о возврате билетов на несостоявшиеся из-за ЧС мероприятия

4 часа назад
Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 500 с лишним миллионов тонн

3 часа назад
ЧП на Таймыре: удалось собрать лишь пятидесятую часть пролитой солярки

ЧП на Таймыре: удалось собрать лишь пятидесятую часть пролитой солярки

4 часа назад
Захарова: РФ благодарна США за предложение помощи с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

Захарова: РФ благодарна США за предложение помощи с ликвидацией последствий ЧП в Норильске

1 час назад
Путин исправил ошибку главы Бурятии по поводу стоимости нового здания нацбиблиотеки

Путин исправил ошибку главы Бурятии по поводу стоимости нового здания нацбиблиотеки

7 часов назад
Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США - чушь и чепуха

4 часа назад
Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко

Вакцинация, лекарства онлайн и телемедицина: полная версия интервью Михаила Мурашко

5 часов назад
Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

Еще один препарат от COVID-19 зарегистрирован в России

11 часов назад
Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих "перерасчет" пенсий

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, предлагающих "перерасчет" пенсий

14 часов назад
В Крекшине задержали неадекватного угонщика

В Крекшине задержали неадекватного угонщика

3 часа назад
Крым может принять первых туристов через две недели

Крым может принять первых туристов через две недели

3 часа назад
Европа предупреждает: снятие ограничений не приглашение попутешествовать

Европа предупреждает: снятие ограничений не приглашение попутешествовать

3 часа назад
Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

Кино по выходным: семейные тайны, перевернувшие жизнь

11 часов назад
Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

Аномальная жара на смену экстремальным ливням. Каким будет лето?

11 часов назад
Антибиотики и ДНК лошади: что можно найти в сервелате кроме говядины и жира

Антибиотики и ДНК лошади: что можно найти в сервелате кроме говядины и жира

15 часов назад
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

05.06.2020 21:51
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

03.06.2020 13:12
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Радость для изнуренных карантином сердец и мозгов: на Красной площади открылся книжный фестиваль

Радость для изнуренных карантином сердец и мозгов: на Красной площади открылся книжный фестиваль

2 часа назад
Американцы намерены протестовать, пока не добьются равноправия

Американцы намерены протестовать, пока не добьются равноправия

3 часа назад
Страны ОПЕК+ продлят текущее сокращение добычи нефти до конца июля

Страны ОПЕК+ продлят текущее сокращение добычи нефти до конца июля

4 часа назад
Владелец "Спартака" Федун, переболевший COVID-19, посетил тренировку команды

Владелец "Спартака" Федун, переболевший COVID-19, посетил тренировку команды

5 часов назад
В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

В Ингушетии при столкновении двух автобусов пострадали 19 человек

5 часов назад
Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан

Митрополит Иларион рассказал о новых правилах для прихожан

6 часов назад
Очевидцы сняли на видео пылающий Ми-17 в первые минуты после крушения

Очевидцы сняли на видео пылающий Ми-17 в первые минуты после крушения

6 часов назад
В США полиции запрещают усмирять погромщиков газом и резиновыми пулями

В США полиции запрещают усмирять погромщиков газом и резиновыми пулями

7 часов назад
Зеленский: лучше, чем Аваков, министра нет

Зеленский: лучше, чем Аваков, министра нет

7 часов назад
Под Норильском собрано уже 890 тонн нефтеводяной смеси

Под Норильском собрано уже 890 тонн нефтеводяной смеси

7 часов назад
Ливия отвергла "каирскую инициативу" урегулирования

Ливия отвергла "каирскую инициативу" урегулирования

7 часов назад
В Твери женщина оказалась в больнице после неудачной попытки перейти дорогу. Видео

В Твери женщина оказалась в больнице после неудачной попытки перейти дорогу. Видео

7 часов назад
"Работа кипит". Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске

"Работа кипит". Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске

8 часов назад
Попова надеется, что новый сезон театры начнут со зрителями

Попова надеется, что новый сезон театры начнут со зрителями

8 часов назад
В Подмосковье спасли агрессивного упитанного бобра, свалившегося в колодец. Видео

В Подмосковье спасли агрессивного упитанного бобра, свалившегося в колодец. Видео

8 часов назад
Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

8 часов назад
В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская

В возрасте 100 лет умерла театральный критик Элеонора Красновская

9 часов назад
Как не заразиться в транспорте — советы врача

Как не заразиться в транспорте — советы врача

9 часов назад
Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

Высылаемые из Чехии сотрудники Россотрудничества покинут Прагу 7 июня

10 часов назад
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка

10 часов назад
Унесло в море: почему в Норвегии смыло целый поселок

Унесло в море: почему в Норвегии смыло целый поселок

10 часов назад
Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

10 часов назад
Массовой вакцинации от коронавируса осенью не будет

Массовой вакцинации от коронавируса осенью не будет

10 часов назад
Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

Мишустин поздравил участников фестиваля "Красная площадь" и процитировал Паустовского

10 часов назад
Чемпионат НБА возвращается под шум трибун... из видеоигры

Чемпионат НБА возвращается под шум трибун... из видеоигры

10 часов назад
В аэропорту Мумбаи из-за сильного ветра трап столкнулся с пассажирским лайнером

В аэропорту Мумбаи из-за сильного ветра трап столкнулся с пассажирским лайнером

12 часов назад
ВОЗ пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок

ВОЗ пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок

12 часов назад
Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

Дело Мэдди Маккан: немецкая полиция нашла предполагаемого похитителя британской девочки

12 часов назад
Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье на Новодевичьем кладбище

Михаила Кокшенова похоронят в воскресенье на Новодевичьем кладбище

13 часов назад
Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

13 часов назад
Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

Путин поручил вывести российскую генетику на мировой уровень

13 часов назад
Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав предлагает изменить правила медосвидетельствования водителей

14 часов назад
В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

14 часов назад
День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

День рождения Пушкина: история знаменитого памятника поэту

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку