Демонстрация ультраправых в Риме завершилась потасовкой, 15 человек задержаны

В центре Рима — беспорядки на демонстрации ультраправых. По данным местных СМИ, участники акции напали на полицейских и журналистов, освещавших событие.

Причиной потасовки стала ссора между демонстрантами из-за того, кто будет давать интервью СМИ. По данным издания Il Messaggero, пострадал как минимум один репортер.

Ультраправые также начали поджигать сухую траву фальшфейерами и бросать бутылки в толпу. Всего в результате драки были задержаны 15 активистов, сообщает телеканал "Россия 24".