UFC 250. Нуньес победила Спенсер, Гарбрант вынес Ассунсао

В Лас-Вегасе прошел юбилейный турнир ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC 250. Главным поединком состязаний стал женский бой: чемпионка Лиги в двух дивизионах Аманда Нуньес из Бразилии провела успешную защиту титула в полулегком весе против канадки Фелиции Спенсер.

Правда, на сей раз у Нуньес не получилось выиграть досрочно, девушки на радость фанатам, которые смотрели турнир по телевизору и в интернете, провели в октагоне все пять раундов. Бразильянка победила единогласным решением судей: 50:44, 50:44, 50:45.

В четырех других боях трижды судьям пришлось завершать матчи досрочно: Коди Гарбрандт победил Рафаэля Ассунсао нокаутом во втором раунде, Алджамейн Стерлинг выиграл у Кори Сэндхагена сабмишеном в первом раунде, а Шон О’Мэлли был сильнее Эдди Уайнленда после нокаута в первом раунде. А вот Нил Магни победил Тони Мартина единогласным решением судей: 30:27, 30:27, 29:28).