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Коронавирус 18 минут назад

7 июня 202010:46

Онищенко призвал решительнее выходить из самоизоляции

Сергей Савостьянов/ТАСС

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к более решительным мерам по выходу из режима самоизоляции в Москве. В эфире НСН он заявил, что условия для этого есть, а сами москвичи уже понимают всю серьезность ситуации.

По его мнению, нерешительность в таких вопросах может быть губительной, особенно для культуры. "Месяц-другой – и погибнет Мариинка", – предрек Онищенко и призвал нести ответственность за то, чтобы "духовность не билась в бессилии". По его мнению, если музыкант не играет, танцор не танцует, то "это всё".

При этом он обратил внимание на важность постоянного профессионального мониторинга ситуации с коронавирусом. По словам Онищенко, для этого в том числе следует анализировать развитие пандемии на американском континенте, чтобы спрогнозировать положение дел с COVID-19 в России предстоящей осенью перед сезоном ОРВИ.

Несмотря на снятие ряда ограничений в Москве до 14 июня сохраняется масочный режим и общий режим самоизоляции. В субботу 6 июня уровень активности москвичей в субботу опустился до 48%. По данным "Яндекса", показатель городской активности жителей Москвы в этот день оказался ниже статистики всей недели. Хотя за день до этого в пятницу 5 июня уровень активности жителей Москвы составил 62%.

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