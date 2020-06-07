7 июня 202016:36

Захарова рассказала об "ушах США" в европейских шпионских скандалах

AP Images

За шпионскими скандалами в Германии "торчат уши" США, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1". По ее мнению, таким образом Штаты хотят таким образом отвести внимание от скандалов с собственным участием. Причем такая ситуация сложилась десятилетия назад, а последние инциденты – серьезная заявка на влияние на Берлин по всем вопросам.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США по обвинению в кибервзломах. Бардина даже называют сотрудником ГРУ.

Захарова напомнила о скандале, связанном с прослушкой американцами руководства ФРГ и непосредственно канцлера ФРГ Ангелы Меркель, факт прослушки и перехвата переписки Меркель вскрылся несколько лет назад. Также Германия испытывает колоссальное давление по энергетическим вопросам.

По ее словам, США стремятся "добавить во внутреннее пространство и во внешний контур так называемого "огня"", который сможет затмить скандалы между Вашингтоном и Берлином и тот конструктив, который Москва привносит в европейскую повестку.

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