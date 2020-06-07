7 июня 202021:48 Александр Сладков

Донбасс воюет на двух фронтах

Донбасс воюет на двух фронтах

Донбасс сейчас ведет борьбу сразу на два фронта. С одной стороны — украинские войска, которые усиливают ежедневные обстрелы. А теперь вот добавился коронавирус. В Донецкой области число заболевших уже приблизилось к 700. На Луганщине перевалило далеко за 400 человек. Как в Донецке справляются со всеми напастями?

В Донецкой народной республике все силы, по-прежнему, находятся в полной готовности к отражению атак украинских военных. Обстрелы продолжаются. ДНР отвечает огнем. Официальной мобилизации в республике нет, но отдельные части приступили к занятиям с добровольцами.

В батальон "Восток" Внутренних войск МВД республики на сборы после тяжелого ранения приехал даже известный доброволец Рафи Джафар, позывной — Абдулла.

"Позади Москва - так говорят, но на данный момент у нас позади вторая линия, резервисты, а потом Москва. Я встану очень скоро, мне надо буквально полтора месяца", — сказал Джафар.

"Палитра самая разнообразная. У нас были в составе ополчения директора шахт, которые, например, пришли в ополчение, воевали абсолютно без отсылки к своему статусу", — рассказал Александр Ходаковский, общественный деятель ДНР.

"Я работаю в Институте железнодорожного транспорта, кандидат технических наук, доцент. Теперь мне интересно освоить СПГ, а вдруг придется", — говорит Александр Стасюк, житель ДНР.

Идет обучение гранатометчиков, пулеметчиков, противотанкистов.

В ДНР задерживают и судят иностранных шпионов и диверсантов, в основном украинских. За полгода Верховный суд рассмотрел восемь таких дел. Дмитрий Скорик, бывший военнослужащий народной милиции республики, получил четырнадцать лет колонии. В деле — десятки эпизодов.

"Просили взрывать, чтобы шуму наделать, чтобы общественное мнение создать такое, что вот-вот Украина придет", — вспоминает Скорик.

Наша съемочная группа получила возможность посетить реанимацию, где проходят лечение зараженные COVID-19 жители ДНР. Вице-премьер правительства Владимир Антонов нанес неожиданный визит в донецкую больницу №1. Главврач Елена Баум сопровождает Владимира Антонова в реанимацию.

Больничный комплекс поделен на так называемые грязные зоны и чистые. В первых — только больные и врачи в защитных костюмах. В этой реанимации — пятеро тяжело больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В сутки в ДНР прибавляются в среднем по тридцать зараженных больных. Всего – 672 заболевших, 25 человек скончались, 170 выздоровели.

"Наши врачи — герои, коли занимаются этим делом в таких условиях, на передовой", — отметил Владимир Антонов.

Чтобы вернуться в чистую зону, мы в специальном кварцевом тамбуре снимаем защитный костюм, маски, перчатки, моем руки в спецрастворе. Впечатление, конечно, очень серьезное, потому что люди болеют. Но приятно, что такие врачи.

Текст: "Вести недели"

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