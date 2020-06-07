Захарова: не в интересах чехов портить отношения с Москвой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что высылка двух российских дипломатов и конфронтация с РФ не нужна самим чехам. Отношения с Россией целенаправленно портит часть элиты Чехии, заявила Захарова в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1".

Захарова заявила, что власти не спросили чешский народ, как им выстраивать отношения с Россией. Противостояние с Москвой не значится во "внутренней повестке" Чехии, убеждена представитель МИДа.

По мнению Захаровой, антироссийской частью чешкой элиты управляет Запад. "Кто стоит за этой элитой, мы уже показывали на примере всей этой грязнейшей кампании по переносу и демонтажу памятника Коневу", — уточнила Захарова.

МИД Чехии 5 июня потребовал от России отозвать двух сотрудников диппредставительства. Они вернутся в Москву в воскресенье.