Немецкий министр предложил создать "НАТО в области здравоохранения"

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предложил создать европейский альянс по оказанию взаимной помощи во время масштабных кризисов, подобных нынешней пандемии коронавируса.

"Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения", — сказал Шпан, слова которого цитирует ТАСС.

По его мнению, если бы такая единая европейская структура существовала, к ее помощи могли бы прибегнуть, в частности, эксперты и врачи, оказавшиеся в сложной ситуации. Кроме того, общая структура позволила бы мобилизовать необходимые в кризисной ситуации ресурсы.

Шпан также выступил с предложением создать подобие общеевропейского института вирусологии на базе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.