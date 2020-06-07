Футболисты минского "Динамо" забили четыре безответных мяча в ворота "Белшины"

В рамках 12-го тура чемпионата Белоруссии по футболу минское "Динамо" на поле стадиона "Спартак" в Бобруйске разгромило местную команду "Белшина", забив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Владислав Климович (5-я минута), Ришар Данило (45+1), Миха Горопевшек (50) и Кирилл Вергейчик (64).

"Динамо" одержало вторую победу в последних пяти встречах и с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Белшина", потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на 16-й строчке, имея в активе три очка.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек.