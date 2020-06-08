Капитана "Манчестер Сити" Давида Сильву ждут в Катаре

Капитан "Манчестер Сити" Давид Сильва может продолжить карьеру в чемпионате Катаре. В услугах 34-летнего испанца заинтересован местный клуб "Аль-Духаиль".

Контракт Сильвы с "Манчестер Сити" истекает 30 июня, после чего футболист станет свободным агентом. Как сообщает "Спорт-Экспресс", сам Давид пока не принял решение — подписать ли с клубом краткосрочное соглашение, чтоб доиграть сезон, или покинет команду. Не исключено появление Сильвы в чемпионате Катара.

Давид Сильва отыграл в "Манчестер Сити" десять лет. В текущем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах , забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач. В составе сборной Испании Давид становился чемпионом мира и дважды побеждал в чемпионатах Европы.