В Бурятии ликвидировали два крупных лесных пожара

Два крупных лесных пожара ликвидировали в Бурятии. За прошедшие сутки был локализован сложно локализованный очаг в Муйском районе, а также возгорание в Прибайкальском районе. В общей сложности пламя охватило 244 гектаров, из которых 86 — верховой пожар, передает ГТРК "Бурятия".

В тушении приняли участие 54 человека, в том числе сотрудники лесной охраны, пожарные- десантники и добровольцы. Всего задействовали 19 единиц спецтехники. На утро 8 июня новых возгораний в регионе не обнаружено.

Напомним, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Представители Республиканского агентства лесного хозяйства напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях можно сообщить по телефону горячей линии 20-44-44