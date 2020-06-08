В Москве скончался еще 51 пациент с COVID-19

За прошедшие сутки в Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего в столице умерли 2 970 человек с таким диагнозом. Такие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Москва находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом. Всего здесь выявлено 195 017 инфицированных, в том числе 1 956 за последние сутки. Выздоровели 102 714 заразившихся.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что основные ограничения, связанные с коронавирусом, в Москве могут снять уже к 1 июля.