Беспорядки в США могут помешать доиграть сезон в НБА

Завершение сезона в Национальной баскетбольной ассоциации находится под угрозой срыва из-за вспыхнувших в США беспорядков на расовой почве. Некоторые баскетболисты не хотят выходить на площадку.

Как сообщает РИА Новости, сложная психологическая обстановка в США может помешать возобновлению сезона. Бывший игрок НБА Мэтт Бёрнс рассказал, что многие игроки не хотят выходить на площадку из-за обстановки в стране.

Сезон в НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что 22 клуба НБА возобновят матчи 31 июля в Орландо.