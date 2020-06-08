Машина с водителем влетела в море во Владивостоке. Видео

На видео попал момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в воскресенье, 7 июня, во Владивостоке.

Автор ролика едва успел припарковать свой автомобиль, как мимо него пронеслась легковушка, проехавшая через стоянку и рухнувшая в море.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, находившийся в салоне машины, самостоятельно выбрался из транспортного средства, сопровождая свои действия фразой "враги не дождутся".

Очевидцы утверждают, что водитель, отправивший авто в плавание, мог находиться в состоянии опьянения, однако, официального подтверждения этой информации пока нет.