Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

К экипажу МКС две недели назад присоединились два астронавта: первый за долгие годы американский пилотируемый запуск произвела частная компания, ракета стартовала с космодрома в штате Флорида.

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.

Эксперт обратил внимание на то, что этот полет – демонстрационный, по сути – испытательный.

"Поэтому продолжительность может быть от нескольких недель до нескольких месяцев, потому что стоит задача в первую очередь испытать возможности корабля Crew Dragon длительное время находиться в пристыкованном (к МКС) состоянии", — пояснил Олег Котов.



Кстати, такая интрига, которую, к сожалению, не очень многие средства массовой информации раскусили, добавил космонавт.

Мало того, что это первый частный корабль - космический и ракетный комплекс, полностью сделанный частной компанией, но еще и то, что впервые в составе экипажа нет профессионального астронавта НАСА- они частные астронавты, обратил внимание Олег Котов.