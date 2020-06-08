"Весь апрель мы ее не видели": мать рассказала об умершей от рака дочери-волонтере

Власти Ульяновской области представят к федеральной награде посмертно девушку-волонтера, которая до последнего помогала нуждающимся в период эпидемии коронавируса, несмотря на четвертую стадию рака. Те, кому 19-летняя студентка медицинского колледжа Светлана Анурьева успела помочь, не устают благодарить ее.

Как рассказала мать девушки Наталья Анурьева, в начале года у дочери начались боли в животе, девушке пришлось перенести операцию.

"Тогда нам неправильно написали гистологию. Не выявили рак. Поставь ей тогда правильный диагноз, можно было что-то сделать, продлили бы ей жизнь на несколько лет", – приводит слова матери "Ульяновская правда".

В начале мая Светлана снова почувствовала себя плохо и снова попала в больницу. У нее обнаружили рак четвертой стадии, неоперабельную опухоль. 12 мая девушку выписали, и она вернулась к волонтерской деятельности – продолжила разносить продукты пожилым односельчанам. 22 мая Светлану снова госпитализировали, а 31 мая ее не стало.

"Практически весь апрель мы ее не видели. Тогда у Светы уже боли были, а она все равно ходила и помогала людям, – рассказала мама девушки. – В тот месяц и я приболела, так она и меня успевала лечить".

По словам Натальи Анурьевой, дочь до последнего верила, что поправится, и не подавала виду, что больна.

На похороны девушки собрался весь ее родной поселок Карсун, в том числе представители колледжа, где она училась. Мать девушки отметила, что та с детства мечтала стать врачом и собиралась продолжать обучение в Казани.

Соболезнования в связи со смертью Светланы выразили представители движения "Волонтеры-медики".

"19-летняя Светлана Анурьева была одним из самых активных волонтеров движения. С первых дней работы акции "Мы вместе" доброволец развозила продукты одиноким бабушкам и дедушкам. За месяц труда самостоятельно выполнила 30 заявок, постоянно помогала в штабе, – рассказали в движении, – Волонтеры Карсунского волонтерского штаба Всероссийской акции "Мы вместе" и жители Карсуна, которым помогла Светлана, будут хранить в своем сердце добрую и светлую память о настоящем герое нашего времени".

Глава Ульяновской области Сергей Морозов распорядился оказать семье Светланы финансовую поддержку. Региональные власти работают над тем, чтобы представить девушку посмертно к федеральной награде, сообщает РИА Новости.