Секретный контрактник спецслужб США получил доступ к медицинским данным британцев

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предоставила секретной американской технологической фирме Palantir доступ к личным данным миллионов британских граждан, сообщает CNBC со ссылкой на контракт, опубликованный в прошлую пятницу.

Данные включают в себя личные контактные данные, пол, расу, род занятий, состояние физического и психического здоровья, прошлые уголовные преступления, а также религиозную и политическую принадлежность.

Контракт, известный как соглашение об обмене данными, был опубликован политическим сайтом OpenDemocracy и юридической фирмой Foxglove наряду с аналогичными контрактами с Google, Microsoft и ИИ-стартапом Faculty.

"Контракты показывают, что вовлеченные компании, включая Faculty и Palantir, первоначально получили права на интеллектуальную собственность (включая создание баз данных), и им было разрешено обучать свои модели и получать прибыль от беспрецедентного доступа к данным NHS", —пишут главный редактор openDemocracy Мэри Фицджеральд (Mary Fitzgerald) и основатель Foxglove юрист Кори Крайдер (Cori Crider) в блоге.

Данные являются очень ценным товаром для технических гигантов, а личные данные пациентов являются одними из самых востребованных.

Контракты показывают, что компания Palantir запросила £1 ($1,27) за использование своего программного обеспечения для управления данными Foundry, в то время как Google предложила "техническую, консультационную и другую поддержку" на безвозмездной основе.

Все технические фирмы были привлечены правительством Великобритании для создания национальной платформы, которая позволила бы чиновникам здравоохранения понять, как распространяется коронавирус по всей Великобритании, и помочь им правильно распределить ресурсы.

Подробности о создании платформы были впервые обнародованы в марте, однако правительство Великобритании отказалось публиковать все важные соглашения об обмене данными после ряда запросов о свободе информации, в том числе от CNBC. Контракты были наконец опубликованы на прошлой неделе, после того как OpenDemocracy и Foxglove пригрозили судебным преследованием.

Palantir — частная компания, чья деятельность по большей части секретна. Компания специализируется на технологиях больших данных и известна сотрудничеством с ЦРУ, ФБР и армией США. Основанная миллиардером Питером Тилем, соратником президента Дональда Трампа, Palantir разрабатывает сложные инструменты для анализа и визуализации данных, которые помогают государственным ведомствам, банкам и другим организациям поддерживать информационную безопасность, вести борьбу с терроризмом и выявлять случаи мошенничества. В частности, ПО компании использовалось американскими спецслужбами для слежения за экс-главой "Аль-Каиды" (организация запрещена в России) Усамой бен Ладеном.

Palantir видит огромные возможности в Европе, и в настоящее время в его лондонском офисе работает больше сотрудников, чем в его штаб-квартире в Калифорнии.

В сентябре прошлого года Palantir собирался привлечь новое финансирование на сумму $26 миллиардов, по данным агентства Reuters. Ожидается, что в этом году его доход достигнет $1 миллиарда.