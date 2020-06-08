Рак на карантин не уходит: как лечат онкобольных в период эпидемии коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса нового типа многие клиники были перепрофилированы для приема больных с COVID-19. О лечении онкобольных в этот непростой период в эфире канала "Россия 24" рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик Андрей Каприн.

"В онкологии кажется, что тебя это никогда не коснется, поэтому тебе не надо идти обследоваться. Также и здесь. Кажется, что эта инфекция (коронавирус – ред.) коснется любой страны, любого города, кроме нашего. И когда мы поняли, что начали поступать такие больные, что мы их стали обнаруживать в клинике (…) для меня большой школой было", – признался Каприн.

Врач отметил, что его испугала перспектива приостановки лечения онкологических больных.

"Мы понимали, что еще не известно, сколько умрет от COVID-инфекции, но мы четко знали, что 26 тысяч человек день в мире умирает от онкологических заболеваний, – пояснил он. – Идет настоящая война. И к этой войне у наших врагов, я имею в виду болезни, присоединяется второй фронт. То есть, возникает еще один удар по тем пациентам, которым и без того ужасно".

Каприн назвал "очень правильным решением" открытие центра для лечения онкобольных, заразившихся COVID-19. По его словам, это "архисложные" больные.

"Такого центра я сейчас в мире не вижу. Не выделены отдельные койки для COVID-онкологических пациентов. Я сейчас вижу огромный потенциал этого центра для развития науки", – отметил он. Каприн добавил, что в НМИЦ радиологии умеют работать с пациентами, имеющими легочную недостаточность, поскольку многие операции в онкологии сопряжены с резекцией легкого.

Сейчас в медицинском центре принимают и больных без коронавируса, потому что "рак на карантин не уходит".

"Мы берем пациента и не можем ему отказать, потому что мы точно знаем, что прогрессирование возникнет в течение 2-3 месяцев. Если мы сейчас будем играть в эти игры с отсрочкой, то мы точно знаем, что произойдет. А произойдет большое прогрессирование рака, мы потеряем время", – пояснил он.

По словам врача, в НМИЦ радиологии приезжают онкобольные со всей России, и даже в период эпидемии COVID-19 их принимают, несмотря на риск. Этот риск, по мнению руководителя центра, оправдан.

"Этих больных, конечно, надо брать. И, в основном, все онкопациенты требуют такого подхода. Это доказано многолетними исследованиями не только у нас, но и за рубежом. Поэтому этих пациентов бросить нельзя", – заключил он.