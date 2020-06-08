Недавнее ралли биткоина подходит к концу

Фанаты биткоина были воодушевлены недавним ралли, но технический индикатор указывает на потенциальный спад впереди.

Торговые индикаторы DVAN показывают, что первая криптовалюта впервые с конца мая упала ниже линии тренда, возможно, формируя новую волну продаж, сообщает Bloomberg. Техническое сопротивление прогнозируется на уровне $10 тысяч, и любое падение, скорее всего, дойдет до уровня $9500, что означало бы отступление на 2% от текущих уровней.

На данный момент биткоин торгуется на уровне $9678. Альткоины, включая Bitcoin Cash и Litecoin также снижаются. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto, который отслеживает основные цифровые валюты, упал на 1,1% на минимуме сессии.

"На фоне того, как центральные банки печатают деньги для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса и вспыхивающих социальных волнений, люди начинают видеть ценность биткоина как реального финансового инструмента, понимать, что децентрализация имеет значение, — сказал исполнительный директор Voyager Digital Стив Эрлих. — Благодаря этому биткоин приобретает все большую популярность как средство защиты от волатильности на традиционных рынках".

В этом году поклонники криптовалют воодушевились из-за роста цены токенов на фоне того, как центральные банки и правительства по всему миру принимают стимулирующие меры для поддержки экономик. Многие криптоинвесторы продолжают придерживаться "бычьих" настроений, учитывая рост цены токенов на 35% в этом году, но теперь и некоторые из известных аналитиков Уолл-стрит также расположились к криптовалютам.

Аналитики биржи криптовалют Kraken, описывая тренды, отмечают вероятный подъем волатильности в ближайшее время. Аналитики биржи считают, что если цена биткоина поднимется выше $10 500, это может означать вхождение в новый "бычий" цикл. Однако, если рост с нынешних позиций не произойдет, вероятен сценарий, при котором криптовалюта протестирует уровень поддержки в районе $6200.