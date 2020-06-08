Снятие ограничений: масочно-перчаточный режим все-таки останется

В Москве сняли достаточно обширный ряд ограничений. В то же время многих волнует вопрос: нужно ли продолжать носить маски и перчатки?

На официальном сайте мэра Москвы говорится, что гражданам стоит помнить про соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в силе остается масочно-перчаточный режим. При этом отмечается, что ограничения могут возобновить при ухудшении эпидемиологической обстановки.

В указе столичного мэра от 8 июня также нет ни слова об отмене средств индивидуальной защиты. Это означает, что жители города по-прежнему обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович обратила внимание на то, что гражданам рекомендуется продолжать носить средства защиты в общественных местах. По словам специалиста, хоть маски и не являются стопроцентной гарантией безопасности, они все равно помогут снизить риск заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.



Ранее доктор Александр Мясников высказался о защитных средствах. По его словам, маска не гарантирует полную безопасность, а лишь создает иллюзию, в связи с которой граждане пренебрегают мерами предосторожности.