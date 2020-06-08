Вернутся ли когда-нибудь золотые дни американской сланцевой нефтедобычи?

Американские сланцевые бурильщики возобновляют производство через три месяца после начала спада. Но резкое снижение темпов роста продолжится, объем добычи в США снизится в конце этого года. Поскольку цены на нефть приближаются к $40 за баррель, многие бурильщики покроют текущие эксплуатационные расходы. По оценкам Rystad Energy, снова возобновилась добыча объемом "чуть более 300 тысяч баррелей в сутки", остановленная ранее.

В апреле и мае была остановлена добыча в общей сложности 1,15 миллиона баррелей в день. И этот объем "быстро восстановится в течение июля и августа", пишет JBC Energy.

Но это не означает V-образное восстановление добычи нефти в США. "Никто не собирается увеличивать буровые установки при цене $40. Я пытаюсь убедить членов ОПЕК, что наша отрасль изменилась. Речь идет о снижении роста, о возврате денежных средства акционерам", — сказал Скотт Шеффилд из Pioneer Natural Resources.

Восстановление остановленной добычи отличается от восстановления бурения новых скважин. "Я не вижу изменений при цене $40. Нам нужна цена от $45 до $50, прежде чем начнется увеличение буровых. У большинства компаний слишком большой леверидж. И они собираются использовать денежный поток для восстановления балансов, потому что рынки акций закрыты. Так что, на мой взгляд, активность никто не увеличит", — добавил Шеффилд.

Поскольку сланцевые скважины стремительно сокращаются, общая добыча в США продолжит падать. Шеффилд считает, что темпы снижения сланцевой нефтедобычи составят в среднем 35-40% в год без инвестиций. Многие бурильщики попытаются сохранить объем добычи в этом году или минимизировать снижение. По его оценкам, к концу 2021 года добыча нефти в США будет ниже 11 миллионов баррелей в сутки на фоне снижения.

Другие аналитики придерживаются аналогичных перспектив. "В сентябре естественный объем снижения добычи сланцевых скважин увеличится почти до 2 миллионов баррелей в сутки, что сдержит поставки в США до середины 2021 года", — отмечает JBC.

Goldman Sachs строит "в целом "бычьи" перспективы для рынка нефти в 2021 году из-за "более консервативных перспектив роста Пермского месторождения". Когда аналитики инвестиционного банка встретились с шестью крупными производителями Пермского месторождения, банк сделал ключевой вывод: руководители нефтяных компаний намерены расставить приоритеты в отношении денежных потоков и уменьшить леверидж. Руководители, говорит GS, не ждут рост цен на нефть до $50 в 2021 году. Вместо этого они прогнозируют, что нефть останется на уровне $40.

Нефть, застрявшая на отметке $40-45, соответствует целям ОПЕК+, которая надеется сдержать восстановление сланцевой нефтедобычи. "План в том, чтобы придерживаться цен $40–50 за баррель, потому что, когда они вырастут до $70 за баррель, это поможет слишком крупным объемам добычи нефти, включая сланцевую нефтедобычу США", — сказал Reuters российский источник, знакомый с переговорами ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ и краткосрочное продление сделки спасли нефтяные рынки, и это может даже привести к дефициту спроса и предложения во второй половине 2020 года. "Восстановление спроса остается неизменным, поэтому рынок нефти будет испытывать дефицит также в августе, несмотря на сокращение расходов на 2 миллиона баррелей в сутки до запланированного уровня 7,7 миллиона баррелей в сутки", — говорится в заявлении Бьорнара Тонхаугена из Rystad Energy. Rystad прогнозирует более сильный ответ со стороны сланцевиков на дефицит, при этом более высокие цены "поддержат более быстрое возобновление сокращенной добычи нефти в США".

Но рынок еще долгие годы не вернется к тем условиям, которые были до пандемии. Вдобавок к огромному объему запасов, которые необходимо использовать, у американских сланцевиков гора долгов. Спрос растет. Однако, несмотря на это, он может значительно упасть до уровня, предшествующего пандемии.

Скотт Шеффилд из Pioneer сказал, что быстрое восстановление спроса до 94-95 миллионов баррелей в сутки после "повторного открытия" во многих странах уступит место стагнации за несколько лет, пока не получит широкого распространения вакцина против коронавируса. Он прогнозирует, что до 2022-2023 годов спрос на нефть не восстановится до уровня, предшествующего пандемии, а это около 100 миллионов баррелей в сутки.