Китай позволил юаню упасть до пятимесячного минимума

Китай допускает постепенное ослабление юаня по отношению к корзине основных валют из-за обострения политической конфронтации с США и сложных экономических перспектив, пишет South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.

Пекин также может позволить юаню ослабнуть по отношению к доллару, если администрация президента США Дональда Трампа введет жесткие санкции против Китая за продвижение нового закона о нацбезопасности Гонконга.

Юань упал до 7,1778 по отношению к доллару США в конце мая, оказавшись вблизи уровня, на котором он торговался в сентябре, что было минимумом за 11 лет. Впоследствии курс китайской валюты восстановился. Во вторник юань торговался на уровне 7,0750 против доллара США.

Однако по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Китая юань снижался 16 торговых сессий подряд и достиг 91,69, самого низкого уровня за пять месяцев, по сравнению с максимумом этого года в 95,7.

Снижение курса национальной валюты говорит о том, что Народный банк Китая допускает ослабление юаня по отношению к торгово-взвешенной корзине, чтобы поддержать своих экспортеров и экономику, поскольку напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона обостряется, считают аналитики.

CEBM Group, крупнейшая независимая инвестиционная исследовательская компания Китая, заявила, что есть большая вероятность того, что юань может ослабнуть сильнее и пробить отметку 7,20 за доллар, если администрация Трампа предпримет существенные действия против Пекина. Аналитик Goldman Sachs Дэнни Суванапрути ожидает, что юань упадет до 7,25 за доллар через три месяца.