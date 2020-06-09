Экспорт Германии в апреле снизился рекордными темпами

Экспорт и импорт Германии в апреле продемонстрировали максимальное снижение с начала сбора данных в 1990 году, поскольку коронавирусный кризис резко снизил спрос.

С учетом сезонных колебаний экспорт упал на 24% в месячном исчислении, а импорт снизился на 16,5%. Положительное сальдо торгового баланса сократилось до 3,2 миллиарда евро, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали падение экспорта на 15,6%, импорта — на 16%. Ожидалось, что торговый профицит составит 10 миллиардов евро.

Экспорт во Францию и США, сильно пострадавшие от пандемии COVID-19, упал больше всего. Экспорт в Китай, где наблюдались некоторые признаки восстановления, также сократился, но снижение было несколько менее резким.

Данные, опубликованные ранее, показали, что промышленное производство в Германии в апреле упало на 17,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением с начала сбора данных в 1991 году. Заказы промпредприятий Германии в апреле также сократились рекордными темпами — на 25,8% относительно предыдущего месяца.

Правительство Германии ожидает, что крупнейшая экономика Европы сократится на 6,3% в этом году.