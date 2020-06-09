COVID-19: число умерших по стране остается относительно высоким

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 8 595 человек в 83 регионах страны. У 38,1 процента инфицированных не было клинических проявлений. Общее число заболевших достигло 485 253. Такие данные приводит оперативный штаб.

Суточный прирост в целом по России держится на прежнем уровне (от 9,4 до 8,3 ежедневно). Вместе с тем в Москве суточный прирост продолжает падать. Если со 2 по 11 мая в столице было больше новых случаев COVID-19, чем во всех остальных регионах, то с 12 мая число региональных случаев медленно растет (с чуть более 5 тысяч до 7 тысяч сейчас), а число московских случаев — существенно снижается (с более чем 6 тысяч до текущих полутора тысяч).

Кроме того, в России за сутки скончался 171 пациент. Всего за все время пандемии умерли 6 142 человека. Выписаны из больниц 242 397 пациентов (11 709 выписаны за последние сутки).

В Москве за прошедшие сутки статистика следующая: 1572 новых случаев COVID-19 за сутки, 59 смерть и 5390 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве составил 0,94 (накануне — 0,93), в целом по стране - 1,01 (за прошедший месяц он колебался в рамках от 1,1 до 0,9). В стране проведено более 13,2 миллиона тестов на коронавирус. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На первом США (1,96 миллиона инфицированных), на втором — Бразилия (707,4 тысячи).

В столице сегодня снимаются основные ограничения, введенные из-за коронавируса. Отменяются цифровые пропуска на транспорте и прогулки по графику, открываются салоны красоты и ветеринарные клиники. Жители старше 65 лет могут без ограничений выходить на улицу. При этом в общественных местах нужно по-прежнему носить маску и перчатки.