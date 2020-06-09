С начала года Ефремову выписали 10 штрафов

Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД", — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Поздно вечером 8 июня Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Авария произошла на Смоленской площади в Москве.

Водитель, в которого врезался актер, получил тяжелые травмы и умер в НИИ Склифосовского от сильной кровопотери.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что Ефремов в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Первоначально актеру предъявили обвинение по части 2 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и отпустили под подписку о невыезде. Однако позднее дело было переквалифицировано на более тяжелую часть этой же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предполагает уже до 12 лет лишения свободы.