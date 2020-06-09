Сергей Карякин сыграл в шахматы с космонавтами

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и находящиеся на орбите космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сыграли в шахматы , Партия завершилась вничью.

Матч был приурочен 50-летию партии "Космос — Земля". Один из участников партии — Сергей Карякин находился на земле, в музее космонавтики. Иванишин и Вагнер играли на борту МКС. Один из сильнейших шахматистов страны не смог обыграть двух космонавтов. Основным соперником Карякина был Иванишин, которому помогал Вагнер.

"Партия была интересной. Я не поддавался. Закономерная ничья. Мне было очень интересно и любопытно", — приводит слова Карякина ТАСС.