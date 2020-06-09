Блогеры попытались с помощью взрывчатки отправить автомобиль в космос (видео)

У программы SpaceX Илона Маска по доставке грузов в космос нашлись последователи. Финские блогеры решил устроить собственный "запуск", однако вместо ракеты в космос должен был отправиться старенький Hyundai.

Авторы популярного YouTube-канала Beyond the press, которые проводят странные и сумасшедшие эксперименты, решили вслед за запуском Crew Dragon отправить на околоземную орбиту свой собственный "аппарат". Правда, он должен был "доставить" в космос не людей, а пиццу. Ну а придать ему ускорение блогер решил довольно просто — с помощью взрывчатки.

Поскольку своей ракеты у парней не было, на эту роль пришлось взять старенький Hyundai Getz, который стилизовали под космический шаттл и окрасили в желтый цвет "такси".

Соорудить стартовую платформу тоже было той еще задачкой. Ведь если бы динамит заложили прямо под автомобилем, то он бы просто взорвался на месте. Поэтому с помощью экскаватора под "авторакетой" выкопали колодец глубиной 2 метра для достижения эффекта взрывной волны.

Но это не помогло, миссия с треском провалилась. От эффектного взрыва машину разорвало на тысячи кусков и осколков, которые разбросало на десятки и сотни метров над финским лесом. Доставить пиццу в космос не вышло, но выглядело весело. Как тебе такое, Илон Маск?