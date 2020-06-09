Балотелли прогнали с тренировки "Брешии"

Нападающий Марио Балотелли не попал на тренировку итальянской "Брешии". Футболиста не пустили на тренировочную базу команды.

"Брешиа" готовится к возобновлению сезона в итальянской Серии А. Команда приступила к тренировкам. Но в ее рядах не оказалось самого известного игрок — бывшего нападающего сборной Италии Марио Балотелли. 29-летний футболист не был допущен на тренировочную базу.

На прошлой неделе Марио пропустил несколько тренировок. После чего клуб расторг с ним контракт. В настоящее время футболист рассматривает несколько предложений от южноамериканский клубов.