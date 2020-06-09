Глава Петербурга возложил цветы к памятнику Петра I в Кронштадте

Первый российский император, реформатор и градостроитель. Сегодня отмечают 348 лет со дня рождения Петра I. К самому известному монументу царю в Петровском парке прибыл глава Санкт-Петербурга. От лица всех петербуржцев Александр Беглов возложил цветы к памятнику, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Бронзовый монумент в Кронштадте стал третьим в России, установленным в честь великого императора. Его автором является знаменитый зодчий Петр Карлович Клодт. Официально скульптура была открыта в 1841 году, в честь 132 годовщины со дня победы в Полтавской битве.