Банк России: отток капитала из России вырос в январе-мае до $33,5 млрд

Чистый отток капитала из России увеличился в январе-мае на 18,8% в годовом выражении до $33,5 млрд против $28 млрд в январе-мае 2019 г., сообщает Банк России. Между тем отток капитала в январе-апреле составил $23,9 млрд. Таким образом, в мае из России вывели $9,6 млрд.

По данным ЦБ, отток капитала из России сократился в 2019 г. в 2,4 раза до $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 г.

За последние десять лет из России вывели почти $3 трлн, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов. И оценки ($1 трлн) министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева невероятно скромны, считает Катасонов.

Из России за последние 20 лет выведено в офшоры более $1 трлн, заявила 25 декабря 2013 г.председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Рекордная величина чистого оттока капитала из России отмечена в 2014 г. — $152,1 млрд.