Медведев предупредил о росте преступности среди мигрантов, оставшихся в России

Роста преступности среди потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19 мигрантов не исключил зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. При обсуждении проекта концепции общественной безопасности в России до 2030 года он подчеркнул, что положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность.

В текущем году, пояснил Дмитрий Медведев, иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений, что немного меньше, чем в прошлом году. Но, добавила зампред Совета безопасности России, не стоит забывать, что многие мигранты, приехавшие в нашу страну на заработки, работу потеряли и не имеют возможности вернуться на свою родину. Этот момент, по мнению Медведева, может значительно обострить криминогенную ситуацию и привести к росту числа преступлений, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев поставил задачи на ближайший период: максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за новых волн пандемии, экономического кризиса и новых ограничений, если они потребуются. При этом экс-президент и бывший премьер-министр России добавил, что рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным.

При этом Медведев не исключил новых схем работы преступников в таких условиях.