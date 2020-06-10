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10 июня 202008:05

Клостридии и бруцеллы: какие бактерии ждут нас в летней еде

Global Look Press

Лето — период, когда риск подхватить пищевую инфекцию выше, чем обычно. Это связано с ростом патогенной флоры. Специалисты называют главным источником токсикоинфекций еду и воду. Эксперты Роскачества рассказали, где и какие бактерии можно встретить, а также как с ними бороться.

Сальмонелла

Эта бактерия является очень стойкой. Она может выживать в течение нескольких недель в окружающей среде, а в воде и вовсе несколько месяцев.

Встретить бактерию можно в яйцах, где они сохраняются до года, в колбасных изделиях (живут до 6 месяцев), в сливочном масле (до 120 дней), молоке (до 20 дней), на овощах и фруктах (5-10 дней). Эксперты Роскачества отмечают, что соление и копчение продуктов оказывает на сальмонеллы слабое действие.

Данная бактерия является одной из четырех причин диарейных болезней в мире. Определенный вид сальмонелл даже может вызвать тиф.

Бактерия погибает через 45-60 минут при нагревании до 56 градусов, при кипячении — мгновенно.

Бруцелла

Такая бактерия относительно устойчива в окружающей среде. Например, в молоке бруцелла сохраняется до 273 дней, в масле — до 142 дней, в сыре — до 1 года, в брынзе — до 72 дней, в кефире — до 11 дней, в замороженном мясе — до 60 дней. Встретить инфекцию можно, прежде всего, в сыром молоке и молочных продуктах, полученных от зараженных животных.

Эксперты Роскачества обращают внимание на то, что бруцеллез не передается от больного человека к здоровому. При этом длительно текущая болезнь способна привести к инвалидности.

Убить бруцеллу можно кипячением — при такой температуре она погибнет через несколько секунд. При нагревании до 55 градусов бактерия умирает в течение часа.

Специалисты не рекомендуют покупать молочные и мясные продукты с рук на стихийных рынках, придорожных лотках у частных владельцев.

Кампилобактерии

Бактерии такого рода живут в кишечном тракте животных и домашней птицы. Следовательно, инфекция чаще всего передается через мясо зараженных и приготовленных из них продуктов. В сыром молоке кампилобактерии сохраняются в течение 5-14 суток. В продуктах инфекция может сохраняться до 7 суток при температуре в 40 градусов.

Эксперты Роскачества рекомендуют производить с продуктами термическую обработку, чтобы убить бактерию. При нагревании до 60 градусов кампилобактерия погибает через 15 минут.

Бактерии кишечной палочки

Это группа, которая объединяет более 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Большая часть из них безвредные, но есть и опасные.

При попадании бактерий кишечной палочки в организм человек может получить сильное отравление. Встретить их можно в сырых овощах, фруктах и зелени, в мясе, мясных полуфабрикатах, в молочных продуктах. При температуре в 60 градусов инфекция погибает в течение 15 минут.

Специалисты рекомендуют не покупать нарезанную продукцию, поскольку слайсеры обычно не стерилизуют после каждого использования. Это означает, что если один продукт был заражен кишечной палочкой, то инфекция может распространиться и на остальные.

Клостридии

Такие бактерии могут появиться в продукции из-за нарушений технологического режима на производстве. Клостридии хорошо растут на продуктах с высоким содержанием белка или крахмала, например, мясных и бобовых. Также инфекция присутствует в овощах, консервах.

Отравление клостридиями может сопровождаться спазмами желудка и диареей. Бактерия даже способна привести к летальному исходу. Также клостридии становятся причиной ботулизма.

Эксперты Роскачества с целью предотвращения пищевых отравлений и инфекций рекомендуют следовать простым правилам: мыть руки перед приготовлением пищи, не хранить еду при комнатной температуре, тщательно мыть зелень, фрукты, а мясо и овощи подвергать температурной обработке.

Более подробно с описанием бактерий можно ознакомиться на сайте Роскачества. Также напоминаем, что по выходным на телеканале "Россия 1" выходит проект "Тест", в котором специалисты помогают разобраться в качестве продукции, представленной на отечественном рынке.

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