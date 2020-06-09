ФТС: импорт товаров в Россию сократился в январе-мае на 6,4%

По предварительным данным, импорт товаров в Россию сократился в январе-мае на 6,4% в годовом выражении до $77,532 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). В том числе в мае импорт составил $14 млрд 820,5 млн (- 12,4% в годовом выражении и — 1,2% в помесячном выражении).

В апреле на фоне ограничений из-за COVID-19 импорт уменьшился до $14 млрд 933,8 млн (- 19,8% в годовом выражении и — 14,2% в помесячном выражении).

Такое значительное сокращение импорта произошло впервые с февраля 2016 г., тогда показатель снизился на 17,9%.

Импорт продовольствия и сырья для его производства упал в мае больше всего — на 13,1%. Импорт машиностроительной продукции снизился на 11,6%, химической продукции — на 9,5%. Ввоз текстильных изделий и обуви, напротив, вырос на 11,9%.

Импорт мяса сократился на 41,5%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 30%, табака — на 26,2%, овощей — на 21,4%, сахара — на 17,4%, рыбы — на 10,8%, молочных продуктов — на 5%, фруктов и орехов — на 1%. Ввоз растительного масла увеличился в два раза, зерновых культур — на 36%.

Закупки наземного транспорта сократились в 2,1 раза, судов и плавучих средств — на 32%, железнодорожных локомотивов — на 16,8%, механического оборудования — на 10,3%, электрооборудования — на 8,8%. Импорт летательных аппаратов вырос на 71,1%, инструментов и оптических аппаратов — на 23,3%.

Импорт парфюмерно-косметических товаров сократился на 34%, полимеров и каучука — на 20,9%, мыла и синтетических моющих средств — на 6,7%, продукции органической и неорганической химии — на 1,7%. Ввоз фармацевтической продукции увеличился на 8,3%.

Закупки трикотажной одежды сократились на 49,3%, обуви — на 40,6%, трикотажного полотна — на 33,4%, химических нитей — на 26,1%, химического волокна — на 26,0%, хлопка — на 23,9%, текстильных материалов — на 6,5%. При этом импорт готовых текстильных изделий вырос в 4,6 раза, текстильной одежды — на 49,2%, заключает ФТС.