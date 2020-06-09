Глава UFC Уайт назвал локацию "Бойцовского острова"

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил о местоположении "Бойцовского острова". По его словам, тот будет базироваться на острове Яс, находящемся в Абу-Даби.



"Да, теперь официально — это остров в Абу-Даби. Это большой остров, на котором будут жить все участники ивентов. Улететь с него никто просто так не сможет, — заявил Уайт в интервью, размещенном в Twitter-аккаунте UFC. — Там будет октагон, тренировочные залы, отели и прочая инфраструктура. Все будет первоклассно. Это же Абу-Даби".



На "Бойцовском острове" планируется проведение UFC 251, который намечен на 11 июля, а также три турнира Fight Night. Их проведение стоит в календаре на 15, 18 и 25 июля.