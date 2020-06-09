Нурмагомедов — Гэтжи: стала известна возможная дата их боя в UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов может провести поединок против временного чемпиона Джастина Гэтжи 19 сентября 2020 года. Их бой станет главным на UFC 253.



Об этом сообщает Globo Esporte. Разработка готовящегося поединка уже начата. В качестве места проведения турнира рассматриваются две локации: арена APEX в Лас-Вегасе или "Бойцовский остров" в Абу-Даби.



Напомним, что Нурмагомедов именно сентябрь назвал тем месяцем, когда он вернется в октагон. Накануне информацию о том, что Хабиб может провести свой следующий уже в сентябре, подтвердил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.



На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. Гэтжи завоевал право на бой против Хабиба после того, как нанес поражение Тони Фергюсону в бое за звание временного чемпиона легкого веса UFC.