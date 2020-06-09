Гендиректор BIOCAD: "Левилимаб" создан без оглядки на иностранных коллег

Гендиректор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о препарате "Левилимаб", который помогает в борьбе с коронавирусом. По его словам, лекарство испытывалось более двух с половиной лет и изначально предназначалось для лечения ревматоидного артрита.

Морозов отметил, что во время исследований врачи вводили препарат в организм человека еще до того, как у него развивалось сложное аутоиммунное состояние. "Левилимаб" представляет из себя уколы, которые делаются в основном в плечо. Врач может назначить их еще на ранний стадии заболевания.

Гендиректор биотехнологической компании рассказал, что в процессе исследований лекарства побочных эффектов от него выявлено не было. Морозов отметил, что препарат можно использовать и тогда, когда человек находится в тяжелом состоянии. "Левилимаб" позволяет остановить цитокиновый шторм. По словам эксперта, с помощью лекарства из тяжелого состояния удалось вывести уже семерых.

Дмитрий Морозов заявил, что "Левилимаб" не является аналогом зарубежного препарата — это абсолютно оригинальная молекула, сделанная без оглядок на иностранных коллег. Принцип действия лекарств действительно похож, но в российском варианте есть специально введенные конструктивные изменения, мутации, которые снижают так называемое токсическое действие антител. Ученые смогли модернизировать молекулу, что позволило снизить список возможных побочных эффектов. Эксперт выразил надежду на то, что уже через несколько недель лекарство попадет в больницы уже не в рамках клинических испытаний, а как полноценный участник борьбы с COVID-19.

Гендиректор биотехнологической компании считает, что даже если в России и будет вторая волна коронавируса, то система здравоохранения с ней справится, поскольку у врачей уже есть соответствующий опыт и даже препараты.

По данным на 9 июня, в России в общей сложности выявлено 485 253 заболевших коронавирусом. За все время выздоровели 242 397 пациентов. Умерли 6 142.