Первые в мире. Новозеландским болельщикам разрешили ходить на стадионы без ограничений

Правительство Новой Зеландии сняло запреты на посещение массовых спортивных мероприятий и разрешило зрителям приходить на стадионы. Теперь болельщики могут посещать спорт без каких-либо количественных ограничений.



В Новой Зеландии национальным видом спорта является регби и именно на матчи регбийных команд фанаты могут прийти уже в самое ближайшее время. Первыми после пандемической паузы сыграют две новозеландские команды "Хайлендерс" и "Чифс". Их матч намечен на 13 июня, и "горцы" уже начали продавать билеты на игру.



Ситуацию с возвращением поклонников регби на стадионы прокомментировал генеральный директор новозеландского регби Марк Робинсон: "Это станет мощным импульсом для регби. Мы невероятно гордимся и благодарим за возможность стать первым регбийным турниром в мире, за которым после карантина болельщики смогут наблюдать с трибун вживую", — цитирует функционера SA Rugby Magazine.



Напомним, что накануне стало известно, что Новая Зеландия победила коронавирус. Последние болевшие инфекцией люди выздоровели, в результате чего правительство страны решило снять любые эпидемиологические ограничения.