Футболист "Милана" Кастильехо был ограблен в собственном авто. Ему угрожали пистолетом

Полузащитник итальянского "Милана" Самуэль Кастильехо подвергся вооруженному нападению в собственном автомобиле и был ограблен. Неизвестные скрылись. Инцидент произошел в Милане.



"В Милане все в порядке? Только что два парня ограбили меня, направив мне в лицо пистолет", — написал 25-летний испанец в сторис своего Instagram. Milan News сообщает о том, что футболист лишился часов, находясь в личном автомобиле.



Кастильехо выступает за "Милан" с 2018 года. Тогда он перебрался из "Вильярреала", и обошелся "россонери" в 21,3 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл за клуб в 16 матчах Серии "А", записав на свой счет две голевые передачи.