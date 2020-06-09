9 июня 202022:21

Футболист "Милана" Кастильехо был ограблен в собственном авто. Ему угрожали пистолетом

EPA

Полузащитник итальянского "Милана" Самуэль Кастильехо подвергся вооруженному нападению в собственном автомобиле и был ограблен. Неизвестные скрылись. Инцидент произошел в Милане.

"В Милане все в порядке? Только что два парня ограбили меня, направив мне в лицо пистолет", — написал 25-летний испанец в сторис своего Instagram. Milan News сообщает о том, что футболист лишился часов, находясь в личном автомобиле.

Кастильехо выступает за "Милан" с 2018 года. Тогда он перебрался из "Вильярреала", и обошелся "россонери" в 21,3 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл за клуб в 16 матчах Серии "А", записав на свой счет две голевые передачи.

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