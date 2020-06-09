"Спартак" расстался с девятью футболистами, включая Романа Шишкина

Девять футболистов московского "Спартак-2" покинули команду в преддверии начала подготовки к новому сезону в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.



Следующий сезон "Спартак-2" начнет без Романа Шишкина, Виталия Дьякова, Идриса Самбы, Николая Тюнина а также пяти игроков молодежной команды: Никиты Мирошниченко, Максима Калачевского, Альберта Хабирова и Артема Горбулина.



Напомним, что в отличие от премьер-лиги сезон в Футбольной национальной лиге был завершен досрочно по причине пандемии коронавируса. По итогам выступлений в сезоне "спартаковцы" завершили турнир на 17 месте, набрав 26 очков.