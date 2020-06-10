Эксперты QS World University Rankings признали МГУ лучшим российским вузом

Глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds в своем рейтинге QS World University Rankings признал МГУ лучшим российским вузом. В рейтинг входит тысяча мировых университетов. Для его составления используются шесть показателей: академическая репутация, соотношение студентов и преподавателей, репутация у работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных студентов, доля международных сотрудников.

За всю историю рейтингов QS, ведущихся с 2004 года, МГУ в 2020 году показал лучший результат – 74 место. Ранее он был на 84 месте, напоминает РИА Новости. Он четвертый год подряд укрепляет свои позиции в списке.

В рейтинг попали в общей сложности 28 вузов России, 17 из них – поднялись на более высокие строчки. Санкт-Петербургский государственный университет занял 225 место среди мировых вузов и второе место среди российских, Новосибирский государственный университет – 228 место в мире и третье в России, Томский государственный университет – 250 место в мире и четвертое в России, Московский физико-технический институт – 281 место (пятое в РФ).

В первой десятке лучших вузов России также находятся Московский государственный технический университет имени Баумана, НИУ Высшая школа экономики, "МИФИ", Российский университет дружбы народов, Уральский федеральный университет.