ООН: действовать надо сейчас - на пороге продовольственный кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о надвигающейся продовольственной катастрофе.

Пандемия, закрытие границ и ограничения производства во всех странах привели к потерям доходов людей и нарушениям поставок продовольствия. Так, в США, одной из крупнейших продовольственных стран, фермеры вынуждены были выливать молоко на землю и уничтожать продукты из-за резкого падения спроса и карантинных ограничений.

"Чтобы избежать наихудших последствий, которыми чреваты предпринимаемые усилия по борьбе с пандемией, действовать нужно сейчас", — заявил Антониу Гутерриш.

По оценкам ООН, сейчас более чем достаточно продовольствия, чтобы прокормить 7,8 миллиарда человек во всем мире, но около 820 миллионов человек сегодня голодают. Продовольственные системы мира работают с перебоями, и пандемия COVID-19 только усугубляет ситуацию. Если не принять срочных мер, то глобальный продовольственный кризис ударит по миллионам детей и взрослых.

"В этом году из-за кризиса COVID-19 в крайнюю нищету могут впасть еще около 49 миллионов человек", — отметил генсек ООН. А число голодающих людей будет стремительно расти. По оценке ООН, снижение мирового валового внутреннего продукта на каждый процентный пункт означает увеличение на 0,7 миллиона числа детей с задержкой роста.

Гутерриш призвал страны усилить поддержку пострадавших людей, обеспечить защиту работников продовольственного сектора, повысить надежность и безопасность производства, поставок продовольствия, местных продовольственных рынков, сохранить открытыми торговые коридоры, инвестировать в технологии, которые помогут избежать повторения кризиса.

Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан предупредил о второй волне пандемии. Он полагает, что коронавирусная пневмония может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, как это было 100 лет назад во время пандемии так называемого испанского гриппа. Райан полагает, что вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонным гриппом осенью 2020 года.