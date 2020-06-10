Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,57-68,71 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,63 руб. — это на 4,75 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 77,92 руб., повысившись на 22,75 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 12,97 коп. до 72,81 руб.

Цены на нефть снизились в среду на фоне сигналов о росте запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent к 10:01 мск снизилась на 1,5% и составила $40,55 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле опустилась на 2% до $38,18 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 5 июня увеличились на 8,4 миллиона баррелей.

Официальные данные о запасах от Управления энергетической информации Минэнерго США должны быть опубликованы позднее в среду.