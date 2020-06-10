Появилось видео момента смертельной аварии, устроенной воронежским полицейским

Опубликованные кадры демонстрируют, как легковушка на большой скорости мчит к перекрестку и отклоняется с крайнего левого ряда направо, пытаясь предотвратить столкновение с поворачивающей машиной впереди. После этого автомобиль теряет управление и вылетает на тротуар.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 9 июня, в Воронеже 24-летний сотрудник полиции вылетел на своем автомобиле на тротуар и сбил пешеходов. На месте скончался один человек, двух пострадавших госпитализировали.

СК РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По информации Следственного комитета, признаки алкогольного опьянения у полицейского отсутствовали, для более точного исследования у него были взяты образцы крови.